Parcours, drones, mobilisation : une manifestation du 1er-Mai particulière à Lyon

Le rendez-vous a été fixé à 10h sur l’avenue Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement, entre les stations de métro Jean-Jaurès et Debourg. Le cortège doit ensuite remonter l’avenue Jean-Jaurès jusqu’au métro Saxe-Gambetta puis bifurquer sur la Presqu’île via le cours Gambetta. L’arrivée se fera à la mi-journée sur la place Bellecour, via la place Antonin-Poncet.

#1erMai | Une manifestation aura lieu à #Lyon le lundi 1er mai à partir de 10h00.



➡️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Anticipez vos déplacements.



✅ La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité de tous. pic.twitter.com/dEygX5rv9R — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 28, 2023

Reste à connaître la mobilisation lyonnaise de ce lundi. Les autorités s’attendent à la présence de casseurs en tête de cortège. Mais aussi à de possibles débordements une fois arrivés en Presqu’île. C’est pour cela qu’outre la présence de nombreuses forces de l’ordre, deux drones seront déployés dans le ciel de Lyon pour surveiller la manifestation et faciliter d’éventuelles interpellations. Les appareils équipés de caméras et pilotés par la police sont autorisés à survoler le cortège et à suivre les manifestations sauvages, notamment sur les Pentes de la Croix-Rousse.

Avec des orages et de la pluie prévus dans l’après-midi et la soirée, pas sûr que beaucoup tenteront de faire durer la contestation sociale après la manifestation officielle. Un appel à se munir de parapluies a été lancé par l’ultragauche lyonnaise, notamment pour se cacher des drones.

☂️ Pour la manifestation de ce lundi, venez toutes et tous avec un parapluie pour déjouer les plans de la préfecture qui va désormais surveiller les manifestations à l’aide de drones. pic.twitter.com/p4MGKMsSTk — Lyon Insurrection (@LyonInsurrectio) April 29, 2023

Près de 300 rassemblements sont prévus en France pour la Fête du Travail. Entre 500 000 et 650 000 personnes sont attendues dans les rues selon les syndicats qui restent unis face à la réforme des retraites.

L’objectif sera de prouver au gouvernement que malgré une accumulation des mouvements, la mobilisation ne faiblira pas.