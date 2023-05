Vénissieux : manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi

Les syndicats CGT de l’Union locale de Vénissieux, Saint-Fons et Feyzin appellent à un rassemblement devant la mairie vénissiane à 11h. Ce mouvement intervient pour poursuivre la lutte contre la réforme des retraites du gouvernement.

Dans un communiqué de presse, la CGT veut que le plus de monde possible soit présent : "Il est impératif que soit entendu et respecté les travailleurs, jeunes, retraités et privés d’emploi qui sont les premiers concernés et opposés par cette loi brutale et injuste."

A travers ce rassemblement, le syndicat veut aussi mettre le patronat en ligne de mire : "Le gouvernement n’est que la courroie de distribution du patronat. Bousculons-le et gagnons la grève de partout. Devant la détermination sans faille de la mobilisation unitaire, le patronat et le gouvernement doivent impérativement faire marche arrière."

La prochaine grève nationale est prévue pour le 6 juin, un mois après la précédente qui remonte au lundi 1er mai, soit il y a trois semaines et qui avait comptabilisé entre 17 000 et 45 000 manifestants à Lyon.