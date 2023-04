Nicolas Simiot (UNSA) : "Si Emmanuel Macron veut faire un tour dans le Rhône, on saura l’accueillir"

Représentant de l'UNSA dans la région, Nicolas Simiot porte "le syndicat qui monte" en France. Et prépare évidemment le cortège de lundi. "Ça m’étonnerait que ça soit le dernier. Le 1er mai va être beau. On a tous intérêt à parler plus fort car ils ont du mal à entendre. Le gouvernement a intérêt à enlever les bouchons de cire qu’il a dans les oreilles".

Pour le syndicaliste, il ne faut pas croire que le gouvernement ne reculera jamais : "Ce n’est pas parce qu’ils disent qu’ils ne bougeront pas qu’ils ne le feront pas. On est convaincu qu’on va gagner".

A Lyon, les manifestations officielles sont souvent infiltrées par des casseurs. "On regrette les violences et les dégradations, dénonce Nicolas Simiot. Quand on met le feu à des poubelles, ce sont les agents de la Ville de Lyon qui se tapent le sale boulot. Quand on détruit des abribus, ce sont des impôts qui sont mal dépensés".

Casserolades, ministres chahutés : les syndicats ne reculeront devant rien : "Si Emmanuel Macron veut faire un tour dans le Rhône, on saura l’accueillir", promet-il.

00:00 Changements au sein des syndicats

00:30 Sa vision

01:06 Suite de la mobilisation contre la réforme des retraites

03:03 Violence de certains opposants

04:34 Casserolades

05:05 Syndicats de nouveau forts ?

06:06 Négociations avec le gouvernement

07:16 RN qui progresse