Lyon : deux femmes interpellées après de nombreux incendies volontaires en marge d’une manifestation sauvage 

Un rassemblement d’abord bon enfant à partir de 20h pour contester la réforme des retraites adoptée en force par le gouvernement, qui s’est ensuite transformé en manifestation sauvage. Des affrontements entre manifestants et policiers ont éclaté, notamment dans le 4e arrondissement sur les pentes de la Croix-Rousse où les forces de l’ordre ont été visées par des tirs de mortiers d’artifice.

Plus tard dans la soirée, vers 23h environ, des incendies volontaires de poubelles et de conteneurs ont été perpétrés dans le 6e arrondissement de Lyon comme dans la rue Puvis de Chavannes, la rue Montgolfier, rue Garibaldi ou encore rue de la Tête d’Or. Au total, 6 conteneurs seront notamment mis à feu.

Mais les suspects ne savaient pas que des policiers de la brigade anticriminalité avaient été dépêchés dans le secteur.

Ainsi, comme le révèle Actu Lyon, les deux incendiaires, ont été vues en flagrant délit en train de mettre le feu à au moins un conteneur. D’après nos informations, il s’agissait de deux femmes âgées de 23 et 28 ans, habillées en noir. Dans leurs affaires ont notamment été retrouvées des masques de plongée.

Les deux mises en cause ont été interpellées et placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour retracer leur parcours et notamment savoir combien d’incendies ont été perpétrés par le duo.

J.D.