Réforme des retraites : découvrez le parcours de la 14ème journée de mobilisation à Lyon

Après plus d’un mois sans manifestation, c’est la 14ème journée de mobilisation qui aura lieu ce mardi contre la réforme des retraites. Le parcours est classique : départ depuis la manufacture des Tabacs à 11h et arrivée du cortège place Bellecour, quelques heures plus tard en passant par le cours Gambetta.

"La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Anticipez vos déplacements", indique sur son compte Twitter la préfecture du Rhône.

Une manifestation aura lieu à #Lyon le mardi 6 Juin à partir de 11h00.



⚠️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Anticipez vos déplacements.



✅ La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité de tous. pic.twitter.com/QPC00PNmwP — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 1, 2023

Lors de la manifestation du 1er mai, entre 17 000 et 45 000 personnes avaient défilé à Lyon et de nombreuses dégradations avaient été commises sur le parcours.