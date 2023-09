Lyon : près de 2000 manifestants contre les violences policières, un passant blessé par un projectile

A l'appel d'une centaine d'associations et soutenue par des partis politiques comme EELV et LFI, la marche contre les violences policières et le racisme systémique a rallié le Tonkin à la Guillotière.

Assez rapidement en arrivant dans le 6e arrondissement de Lyon, une partie du cortège a réalisé plusieurs violences urbaines en s'en prenant à du mobilier urbain et aux vitrines de commerces et de banques.

Les forces de l'ordre ont répliqué avec du gaz lacrymogène et ont été prises pour cibles par des jets de projectiles. L'un d'entre eux a atteint un passant qui a été blessé selon la préfecture du Rhône.

Sur les réseaux sociaux, la préfète Fabienne Buccio a exprimé "tout son soutien aux forces de l’ordre qui assurent quotidiennement la sécurité de nos concitoyens et qui sont particulièrement mobilisées cette semaine sur l’ensemble du département. Elles ont toute sa confiance et sa reconnaissance".

Si les élus écologistes lyonnais sont restés assez discrets sur leur éventuelle présence à la manifestation, le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard était sur place.