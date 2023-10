L'ancien maire de Vénissieux encourage Fabien Roussel à renier Jean-Luc Mélenchon, "idiot utile des terroristes du Hamas"

L'ancien maire communiste de Vénissieux critique régulièrement la France insoumise, notamment avec l'épisode des législatives 2022 durant lesquelles sa protégée Michèle Picard avait dû se retirer au profit de l'insoumis Idir Boumertit, facilement élu ensuite député de la 14e circonscription du Rhône.

Ce lundi, après un week-end marqué par l'attaque du Hamas en Israël, André Gerin a pris sa plume pour écrire à Fabien Roussel.

Dans sa lettre ouverte, l'ex-député-maire vénissian estime que "pour la NUPES, c'est la chronique d'une mort annoncée". Il encourage ainsi le président du PCF à s'éloigner davantage de Jean-Luc Mélenchon, devenu selon lui "l'idiot utile des terroriste du Hamas" en poursuivant "dans les eaux troubles électoralistes présidentielles ses complaisances avec l'islamisme politique".

"Il est devenu inimaginable de travailler aujourd'hui et de gouverner demain avec cette stratégie à la bolchevique, en totale rupture avec les valeurs républicaines, démocratiques et le pluralisme à la française", conclut André Gerin, évoquant "un moment politique douloureux mais peut-être salutaire pour la clarté et la crédibilité du PCF".