André Gerin : "Mener une bataille pour réconcilier la France en 2027"

Ce jeudi, André Gerin s'est lancé dans la bataille de la présidentielle 2027, sans pour autant se considérer encore comme candidat déclaré.

L'ancien député-maire de Vénissieux estime qu'il est "important de mener une bataille pour réconcilier la France". Et l'ancien membre du PCF veut "reconquérir les électeurs qui votent RN et ceux qui s'abstiennent. On peut faire reculer le RN à condition de prendre à bras-le-corps certains problèmes". Et de citer des thèmes comme l'immigration et l'insécurité.

"Il faut couper le cordon avec (Jean-Luc) Mélenchon, le meilleur travailleur au service de Marine Le Pen", prône André Gerin, qui apprécie davantage François Ruffin : "Ruffin-Gerin, même combat ! On va peut-être faire du chemin ensemble".

00:00 S'engager pour 2027

02:06 Forces de gauche

04:19 NFP

05:36 Economie

07:24 Décroissance

09:00 Islamisme