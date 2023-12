Affaire Ruth Elkrief : Jean-Luc Mélenchon critique le soutien de Laurent Wauquiez

Jean-Luc Mélenchon aime distribuer les bons points et les bonnets d'âne. Le leader de la France insoumise a, en retour, récolté une pluie de critiques pour avoir remis en cause l'intégrité journalistique de Ruth Elkrief, traitée de "manipulatrice" et de "fanatique", évoquant aussi son "mépris des musulmans".

De toutes les personnalités des médias ou politiques qui ont soutenu Ruth Elkrief, Jean-Luc Mélenchon a donc décidé de taper sur Laurent Wauquiez.

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lui reprochait "d'incarner politiquement le nouvel antisémitisme. Probablement par pur cynisme électoral car il a été auparavant un authentique républicain. C'est d'autant plus détestable".

Pour Jean-Luc Mélenchon, "affligé" par Laurent Wauquiez, cette réaction est risible et intéressée : "Muet quand on tente de m'assassiner ou quand des LFI ont leur maison incendiée. Mais vibrionnant pour pouvoir passer à l'émission d'Elkrief".

Wauquiez m'afflige. Muet quand on tente de m'assassiner ou quand des LFI ont leur maison incendiée. Mais vibrionnant pour pouvoir passer à l’émission d'Elkrief. https://t.co/AsaBwDbUqp — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 3, 2023

Vivement les débats de la présidentielle 2027 avec Ruth Elkrief en maîtresse de cérémonie ?