Villeurbanne : un conseiller municipal déplore une action pro-Palestine sur des panneaux aux noms juifs : "Cet amalgame est inacceptable"

La vidéo avait fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, des militants pro-palestiniens, en train de coller des affiches à Villeurbanne au nom des figures de leur mouvement, par dessus des panneaux de rues au nom de personnes d’origine juive. Ainsi, les axes Léon Meiss et Général Dayan sont devenues de manière éphémère et non-légale l’avenue Naila Ayesh et la rue Ibrahim Al-Nabulsi, deux figures du mouvement palestinien.

Une initiative qui avait étonnamment mis peu de politiques en émoi, jusqu’à ce jeudi et une réaction d’un conseiller municipal de Villeurbanne, en la personne de Frédéric Vermeulin. L’élu de centre-gauche (Place Publique) dénonce un "amalgame inacceptable" : "La dégradation de plaques de rues portant des noms juifs n'est pas un simple acte militant, elle cible une communauté en la rendant responsable de la politique menée par le gouvernement d'extrême-droite de Benyamin Netanyahou", réagit-il dans un communiqué.

Frédéric Vermeulin rappelle en parallèle l’engagement de son parti pour la cause palestinienne : "Cette guerre disproportionnée et terriblement meurtrière pour les civils, nous l'avons dénoncée en demandant très tôt un cessez-le-feu (voté par Raphaël Glucksmann le 25 octobre), la suspension de l'accord UE-Israël et l'arrêt des ventes d’armes".