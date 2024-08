Villeurbanne : des militants pro-Palestine remplacent des panneaux de rues au nom d’Israéliens par des figures palestiniennes

Alors qu’entre Israël et la Palestine, des négociations doivent reprendre dans la semaine avec un éventuel cessez-le-feu en ligne de mire, les militants pro-palestiniens continuent le combat. Y compris dans la région lyonnaise, où un groupe de militants pro-palestiniens a fait parler de lui sur les réseaux sociaux ce week-end. Ceux-ci ont décidé de remplacer les panneaux de rues au nom de personnalités israéliennes, par des figures du mouvement palestinien, sur la commune de Villeurbanne.

Sur la vidéo postée sur X, on aperçoit par exemple que l’allée Léon Meiss (le premier créateur du CRIF, ndlr) devient la rue Naila Ayesh, au nom d’une résistante palestinienne et figure de la première intifada entre 1987 et 1993. Il en est de même pour la rue Général Dayan, qui devient la rue Ibrahim Al-Nabulsi, un chef palestinien décédé il y a deux ans.

D’autres noms ont été collés par les militants pro-Palestine, parmi eux le secrétaire général du FPLP Ahmad Saadat, le précurseur du mouvement nationaliste palestinien Izz al-Din al-Qassam ou encore le militant libanais Georges Ibrahim Abdallah.

De la signalisation taguée pour faire représenter le symbole palestinien

Dans l’extrait, on aperçoit également une série d’affiches collées en ville, mais aussi un panneau « cédez-le-passage » comblé entièrement de bombe rouge pour faire apparaître la « pastèque », qui représente le symbole palestinien.

Contactée, la mairie de Villeurbanne pas encore réagi à nos sollicitations.