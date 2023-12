Mélenchon futur président ?

Mais force de constater que toutes les étoiles s’alignent pour que le Fidel Castro des banlieues fasse face à Marine Le Pen en 2027. Oui parce que sur un site de paris, tout le monde est sûr de la présence au second tour des descendants politiques directs des nazis français.

Le suspense aurait dû être pour son contradicteur. On a parlé d’Edouard Philippe, de Gérald Moussa Darmanin, de Gabriel Attal, Xavier Bertrand, Elisabeth Borne et vraiment pas de Laurent Wauquiez.

Pendant que l’on a regardé au centre, on n’a pas vu la remontada par l’extrême-gauche du patriarche de la politique. Son calcul est millimétré, la droite et le centre ont une génération de vizirs qui se verraient bien à la place du calife.

La perte de repères forts dans les partis politiques empêchant la désignation d’un candidat unique, l’offre commerciale d’un centre mou jusqu’à la droite dure trop développée, leurs egos démesurés, le refus d’Emmanuel macron à la César de désigner son favori, vont créer un groupe de candidats n’émergeant pas au-dessus de 15%.

Pendant ce temps, les partis de gauche n’ont aucun candidat autre que Jean-Luc Mélenchon pouvant dépasser les 5%.

Le fantasme que Fabien Roussel serait le candidat préféré est une fabrication mentale des médias mainstream voulant se rassurer et continuer à vendre de l’espace publicitaire avec un potentiel recours.

Mais soyons clair, les instituts de sondage questionnent essentiellement les électeurs assidus qui, portés par le vent, répondent PCF, mais le jour de l’élection, votent pour leurs habitudes à droite ou pour un vote utile à gauche. Notre adorateur de la charcutaille et du pinard finira à 2,5%.

De plus, intelligemment ou cyniquement selon les avis, Mélenchon a pris fait et cause pour la Palestine face à Israël. A la différence de tous les partis de gauche, créant un véritable soutien d’une population massive sur tout le territoire et spécialement en banlieue. Les premiers effets vont se faire ressentir aux européennes, où je vous annonce avec confiance que ce sera le premier parti de gauche. Avec un effondrement des bobos EELV et socialistes, un score ridicule pour le PCF.

A ce moment donné, comme partout en Europe, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne, les extrêmes, droite et gauche, seront renforcés.

La technique de diabolisation de la France insoumise sous couvert d’atteinte à la laïcité, d’antisémitisme, d’antivax, d’europhobie, ne fait que massifier son vote.

Le soir même des européennes, qui plus est si le conflit au Proche-Orient n’est pas apaisé, la claque va se faire ressentir.

Et vous verrez comme moi les dirigeants politiques des vieux partis de gauche mettre genou à terre devant le Che Guevara du 16e arrondissement. Et rapidement, on constatera un changement de logiciel où chaque politique clamera son amour du couscous et que l’abaya, au final, c’est simplement une robe bien chaude.

Gérald Darmanin va saluer avec des Salamalikoum et Laurent Wauquiez fera fuiter une vidéo où il s’ambiance sur du Cheb Khaled.

Par contre la technique des macronistes et des Républicains de légitimer Marine Le Pen jusqu’à voter pour des vice-présidents à l’Assemblée et les inviter à tous les voyages officiels va se retourner contre les Français et rendre plus que possible l’arrivée de la fachosphère au pouvoir.

Je m’y prépare en m’entraînant à me tailler la moustache version 1942, et je recherche ardemment un chirurgien plastique pour me recoudre mon prépuce.

Je serai prêt. Et vous ?

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux