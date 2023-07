Autorité(s)

La première impression qui s’est dégagée de ces évènements est bien entendu l’embrasement rapide d’une grande partie du pays à la suite de la mort d’un jeune homme.

On ne peut pas en préambule condamner les violences avec la plus grande fermeté sans être choqué par le fait générateur, à savoir la mort du jeune, abattu à bout portant pour un refus d’obtempérer.

Les émeutes qui s’en sont suivies mettent une urgence en lumière : celle de restaurer l’autorité. Toutes les autorités.

Restaurer l’autorité parentale n’est ni une vue de l’esprit, ni un objectif vain. La proportion de mineurs impliquée dans les émeutes ces derniers jours le montre : trop de parents ont démissionné et parfois regardé, impassibles et impuissants leurs enfants casser, brûler ou piller.

La justice des mineurs est une chose, la responsabilité parentale en est une autre.

Je le constate souvent lors des rappels à l’ordre que je suis amené à prononcer en tant que Maire : trop de parents sont dans le déni ou dans l’impuissance voire le renoncement devant les incivilités commises par leurs enfants mineurs.

J’y vois aussi, d’une certaine façon, le résultat de certaines théories éducatives, qui, sous couvert de bienveillance, s’apparentent en réalité bien souvent à la simple absence de limites et de règles posées à l’enfant, ce qui rend de fait impossible la reconnaissance d’une quelconque autorité par la suite. J’ai d’ailleurs lu avec beaucoup d’intérêt l’ouvrage "L’éducation bienveillante, ça suffit !" du psychologue Didier Pleux, qui, en examinant les principes de l’éducation bienveillante, définit remarquablement ce qu’est l’autorité, juste, bienveillante, exigeante, pas toujours complaisante, mais qui prépare l’enfant à la vie réelle.

Restaurer l’autorité publique est bien évidemment une impérieuse nécessité. Le rôle de l’école est à ce titre primordial. L’éducation civique n’a jamais occupé une part aussi faible dans les programmes scolaires. Elle a été réduite au fil du temps à la portion congrue. De la même manière, la quasi-suppression de la philosophie au lycée depuis la réforme du bac de 2021 ne peut qu’avoir des effets néfastes en la matière. En effet, la philosophie avait l’immense mérite d’enseigner aux lycéens des notions complexes, leur apprenait la nuance et par exemple la différence être désaccord et conflit, dans une société où tout nous pousse aujourd’hui au contraire au simplisme et au clivage. Dès lors, l’apprentissage des règles communes, des valeurs qui fondent la société française, des grands principes de l’État de droit s’est estompé au fil dans années.

Si l’école ne doit pas se substituer aux parents, elle doit prendre sa part dans l’accès à la culture et à l’apprentissage de certaines règles élémentaires.

Restaurer l’autorité judiciaire enfin.

L’heure doit être aujourd’hui à la fermeté pour faire mettre fin en urgence à ces émeutes et garantir un retour au calme. Des peines tomberont sans doute rapidement au rythme des comparutions immédiates qui seront largement médiatisées. C’est d’ailleurs déjà le cas avec les jugements prononcés à l'encontre des émeutiers.

Mais cela ne résoudra pas tout. Je suis frappé de voir à quel point le faible taux d’exécution des peines est aujourd’hui un problème majeur auquel nous faisons face alors que le nombre de peines prononcées n’a jamais été aussi élevé depuis plus de 15 ans. C’est pourtant à la fois le prononcé de la sanction et son exécution qui montrent la force de l’État de droit et son autorité. Cesare Beccaria, juriste et philosophe italien l’exprimait parfaitement dans son ouvrage "Des délits et des peines" : "Ce n’est point par la rigueur des supplices qu’on prévient le plus sûrement les crimes, c’est par la certitude de la punition". Or, aujourd’hui, force est de constater que trop peu de peines sont exécutées, alimentant de fait le sentiment d’impunité.

L’autorité ne se décrète pas. Elle s’enseigne à l’école, s’apprend dans le cadre familial et s’impose sur le terrain. C’est cette autorité qui donne force à la justice et faisait dire à Blaise Pascal que "la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique".

Par Sébastien MICHEL, Maire d’Écully (69)