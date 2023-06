Villeurbanne : des émeutes après la mort de Nahel, quatre blessés dans un violent incendie provoqué par des tirs de mortiers 

Après la mort d’un adolescent âgé de 17 ans, abattu par un policier mardi matin à Nanterre, des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs quartiers de Lyon et son agglomération. Des heurts dans les 5e, 7e et 9e arrondissement de la capitale des Gaules, mais aussi à Vaulx-en-Velin, Bron et Vénissieux.

Mais c’est à Villeurbanne que la violence est montée à son paroxysme. Selon nos informations, il était environ 1h du matin quand des riverains d’un immeuble du boulevard Honoré de Balzac se seraient plaints des nuisances occasionnées par les émeutiers.

Ces derniers auraient alors tiré des mortiers d’artifice contre la façade du bâtiment, provoquant un violent incendie depuis le troisième étage. Plusieurs appartements ont été ravagés par les flammes, vraisemblablement trois. Le bilan humain fait état de quatre blessés, tous pris en charge en urgence relative et transportés à l’hôpital par les 64 sapeurs-pompiers qui avaient été envoyés sur place à bord de 24 engins.

Les secouristes ont aussi évacué des riverains, 35 relogements seront nécessaires. On ne sait pas encore si des interpellations ont été menées. Une enquête a en tout cas été ouverte pour déterminer les circonstances des faits et retrouver le ou les incendiaires. L'opération des soldats du feu a pris fin vers 5h du matin ce jeudi.

Toujours d’après nos sources, des sapeurs-pompiers ont aussi été visés par des jets de projectiles sur plusieurs sites d’émeutes. Des pierres et des mortiers d’artifice ont été projetés sur les engins de secours, sans toutefois faire de blessé.

J.D.

🚨URGENT | Des tirs de mortiers à #Villeurbanne ont réveillé les habitants qui se sont révoltés. Des échanges tendus ont eu lieu, entraînant un incendie criminel et plusieurs blessés. #emeutes



pic.twitter.com/rh98tGKzkI — FIL-ACTUS (@FilActus) June 29, 2023

🇫🇷 EN DIRECT - Incidents en cours à #Lyon. Plusieurs incendies signalés. pic.twitter.com/sa0Ci5UJhg — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 28, 2023

https://tweetdeck.twitter.com/fbenmoussa69200/status/1674275235258834944/photo/1