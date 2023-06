Emeutes après la mort de Nahel : Grégory Doucet appelle à "comprendre et entendre ce que la colère signifie"

Affrontements avec les forces de l'ordre, violences urbaines, dégradations : le bilan est lourd, un immeuble à Villeurbanne a été incendié, tout comme la façade de la mairie de Décines.

Ce jeudi matin, en ouverture du conseil municipal de Lyon, Grégory Doucet est revenu sur cette colère des banlieues suite à la mort de Nahel à Nanterre, tué par un policier consécutive à un refus d'obtempérer.

"Les Lyonnaises et les Lyonnais étaient nombreux à s'opposer à la police suite à la mort du jeune Nahel à Nanterre. Assurément, la colère est mauvaise conseillère et les dégradations commises dans notre ville ne sont pas acceptables. Pour autant, nous devons, en particulier en tant que responsables politiques, savoir comprendre et entendre ce que la colère signifie", a indiqué le maire écologiste de Lyon.

Pour Grégory Doucet, les émeutes sont "d'abord la manifestation de l'indignation et de la tristesse face à la mort d'un jeune de 17 ans. Elle (la colère ndlr) est également une aspiration à la justice. Ce besoin que la justice soit prononcée, nous la ressentons. Et nous appellons à ce qu'elle soit rapidement rendue. J'appelle ceux qui veulent exprimer leur peine, leur solidarité avec la famille de Nahel pour laquelle j'ai une pensée ce matin, leur appel à la justice, de le faire pacifiquement et dans la dignité que nous devons à la mémoire d'un jeune de 17 ans".