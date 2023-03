Lyon : un piéton mortellement fauché par un chauffard qui fuyait la police

Vendredi soir, vers 20h40, la police a tenté de contrôler un homme au volant d’une Peugeot 2008 route de Vienne dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ce dernier a refusé d’obtempérer et a pris la fuite en direction du centre-ville. Malgré la distance instaurée par les policiers pour éviter tout accident, il a pris des risques inconsidérés et a percuté un piéton âgé de 85 ans, qui a été tué sur le coup.

La course-poursuite a alors pris immédiatement fin puisque les fonctionnaires se sont arrêtés pour porter assistance à la victime.

On ne sait pas encore si le chauffard a été finalement interpellé ou non. Selon nos informations, la voiture a été retrouvée abandonnée par les forces de l'ordre. Grâce à une surveillance mise en place, plusieurs arrestations ont pu être conduites dans un second temps.

