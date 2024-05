Ouigo lents : 50 000 billets en vente à 5 euros, la ligne Lyon-Paris concernée

Cette offre concernera la formule ultra low-cost des Ouigo lents, et notamment la ligne Lyon-Paris, qui relie les deux villes en 5h.

Les Ouigo Trains Classiques desservent désormais 20 destinations, avec des rames rose et bleu aménagées avec d’anciens trains Corails retapés qui circulent sur les lignes classiques et qui n’empruntent pas les lignes à grande vitesse.

"Depuis son lancement en 2022, Ouigo Train Classique a déjà conquis plus de 2 millions de voyageurs sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Nantes et 60% des billets ont été vendus à moins de 20 euros", précise la SNCF.