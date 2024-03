Le trafic des trains interrompu ce mercredi matin entre Lyon et Grenoble

Aucun train ne circule ce mercredi matin entre Lyon et Grenoble. Une panne d’alimentation électrique près de Voiron est à l’origine de ces perturbations.

Une intervention des équipes techniques est en cours. La reprise de la circulation n’interviendra pas avant 12h, estime la SNCF.

Ces difficultés viennent s’ajouter à celles déjà en cours. En raison des conditions météorologiques, notamment les fortes précipitations de ces dernières heures, le souterrain de la gare d’Albigny-sur-Saône a été inondé et cause des retards importants sur les lignes Villefranche-Lyon et Roanne-Lyon.