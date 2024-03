La circulation des trains interrompue ce week-end sur les lignes Lyon-Valence et Lyon Part-Dieu-Saint-Etienne

Des travaux de modernisation des installations du réseau sur le secteur sud de Lyon vont entrainer des perturbations ce week-end. Deux lignes seront concernées par des difficultés.

La circulation sera ainsi interrompue entre Lyon et Valence de samedi à partir de 9h jusqu’à dimanche 18h. Des cars de substitution seront mis en place entre Lyon-Part-Dieu et Valence et entre Lyon-Perrache et Vienne.

Même scénario pour les trains entre Lyon-Part-Dieu et Saint-Etienne. Le trafic sera par contre normal sur la ligne Lyon-Perrache-Saint-Etienne-Firminy. Des trains supplémentaires circuleront également. Des cars de substitution circuleront le samedi soir.