Perturbation sur l’A7 près de Lyon dès ce lundi

Avis aux automobilistes ! Des perturbations sont à prévoir dès ce lundi sur l’A7 près de Lyon. Des travaux vont avoir lieu en accotement de l’autoroute entre Ternay et Saint-Fons, depuis Marseille en direction de Lyon. Ces travaux visent à améliorer la sécurité des usagers.

Ces travaux seront effectués de nuit dès ce lundi soir, et jusqu’au 7 juin. Des perturbations sont attendues de 20 h 15 à 5 heures, du lundi soir au vendredi matin, hors jours fériés.

Dans le détail, l’autoroute sera complètement fermée entre le nœud de Ternay (A7-A47-A46S) et l’échangeur A7-périphérique (Sortie Périphérique-D383) entre 21 heures et 5 heures durant les nuits du 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 mars.

Du mardi 2 avril au vendredi 5 avril, uniquement sur le secteur n° 5, les deux voies de droite seront neutralisées entre 20 h 15 et 5 heures et la bretelle de sortie de l’autoroute A7 du diffuseur n° 7 (Solaize) fermée. L’aire de Sérézin-du-Rhône sera également fermée entre 16 h et 6 h pendant l’intégralité des nuits de chantier de ces deux secteurs.

Les deux voies de droite seront neutralisées entre 20 h 15 et 5 heures. La bretelle d’entrée sera fermée sur l’autoroute du diffuseur n° 7 (Solaize) tout comme la bretelle de sortie de l’échangeur n° 6 (Feyzin).