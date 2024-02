Lyon : le funiculaire Fourvière à l’arrêt pour deux semaines

Le funiculaire F2 entre Vieux Lyon et Fourvière sera à l’arrêt du samedi 17 février au dimanche 3 mars inclus. En cause : des travaux de maintenance des voies, du tunnel et des systèmes de freinage "conformément aux réglementations des remontées mécaniques, afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire".

Des bus relais seront mis en place afin de faire face à ces perturbations. Ils fonctionneront dans les deux sens de circulation avec un itinéraire Saint-Just-Minimes-Fourvière et une fréquence comprise entre 7 à 15 minutes. Le premier départ de Saint Just aura lieu à 5h50, celui de Fourvière à 6h. Le dernier départ de Saint Just se fera à 22h54, celui de Fourvière à 23h05.

A noter que le funiculaire F1 entre Saint Just et Vieux Lyon circulera de 5h23 à 0h00 avec une fréquence renforcée.