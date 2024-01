Boulevard de la Croix-Rousse : les travaux de réaménagement ont commencé

Le boulevard de la Croix-Rousse va être entièrement rénové entre la rue de la Tourette et la rue des Pierres Plantées. Le réseau sera plus confortable et plus moderne pour les piétons, selon la Métropole de Lyon.

Cette première phase concerne surtout les réseaux d’électricité, de gaz, d’eau potable et d’évacuation des eaux usées. Les travaux préparatoires ont alors démarré et ciblent trois objectifs.

Le réaménagement du boulevard prévoit une plus large place pour les piétons et bien évidemment un plan de végétalisation. Le tout doit permettre au marché de la Croix-Rousse d’être mis en valeur. Les différents réseaux seront rénovés ou remplacés selon les besoins. Enfin, les bornes électriques qui sont pour le moment défaillantes seront révisées.

Concernant l’évacuation des eaux usées, la Métropole et la Ville de Lyon investissent 3,6 millions d’euros pour la rénovation du réseau. Le réseau d’assainissement est l’enjeu le plus important puisqu’il est primordial à la vie des habitants. Ce dernier sera modernisé pour qu’il puisse continuer de fonctionner correctement.

La période de rénovation devrait s’étendre jusqu’à fin 2025/début 2026. A noter que durant la Vogue des marrons et les fêtes de fin d’années les travaux s’interrompront. Ces derniers seront réalisés par section de 100 à 200 mètres pour ne pas gêner l’activité du marché.

Au plus tard, la phase de réaménagement commencera au second trimestre 2026.