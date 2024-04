Lyon : la ligne B du métro à l’arrêt pendant quatre jours

Alors que les travaux d’allongement des quais du tramway de la ligne T2 se poursuivent avec au bout des difficultés pour les voyageurs, notamment au niveau de la station Perrache, le métro connaitra également son lot de perturbations.

La ligne B sera en effet à l’arrêt à compter de ce samedi 20 avril. Elle ne reprendra du service que le mercredi 24 avril au matin. Des travaux sont également en cause, plus précisément le plan de fiabilisation et de modernisation des lignes de métro. Ce dernier doit permettre d’accueillir de nouvelles rames plus longues à l’automne.

Des bus relais seront mis en place et desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud toutes les 6 à 15 minutes.