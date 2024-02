Une grève des contrôleurs de la SNCF pour le coup d’envoi des vacances de février de l’académie de Lyon

Telle est la question qui commence à se poser alors que la CGT et Sud-Rail ont annoncé ce lundi maintenir leur appel à la grève des contrôleurs. Le mouvement doit avoir lieu dès ce jeudi et se terminer le lundi 19 février avec au bout des perturbations alors que les vacances de février de la zone C viennent de débuter et que celles de la zone A, dont fait partie l’académie de Lyon, vont commencer ce vendredi. La circulation des TGV et des TER pourrait par conséquent être fortement perturbée en ce week-end de départs en vacances.

Selon les premières estimations des syndicats, entre 70 et 90% des contrôleurs de la SNCF pourraient faire grève ce week-end. Ces derniers réclament notamment une revalorisation salariale mensuelle et dénoncent aussi "les engagements non tenus" de la SNCF à l’issue de la dernière grève remontant aux fêtes de fin d’année de 2002.

Les premières précisions concernant le trafic des trains dans le cadre de ce mouvement social sont attendues ce mercredi.