Prime JO : les pompiers du Rhône pourraient lever le préavis de grève

Les syndicats avaient rendez-vous ce mercredi avec la direction du SDMIS pour demander une compensation financière en vue des Jeux Olympiques.

De nombreux pompiers voient leurs congés d’été amputés à cause des matchs de football qui se dérouleront cet été à Lyon et à Saint-Etienne et sur lesquels ils seront mobilisés.

Les négociations menées ce mercredi ont abouti sur des mesures d’accompagnement pour les pompiers concernés. Une nouvelle réunion doit avoir lieu mardi pour concrétiser ces annonces, nous a précisé le syndicat SUD SDMIS.