"Quand on n’est pas entendu, il faut agir" : un pompier lyonnais en grève de la faim depuis 8 jours

“Je suis un peu moins pêchu que d’habitude. J’ai besoin de reprendre mon souffle, je ne peux pas marcher et parler longtemps. J'ai aussi parfois des sensations de vertige en me levant”. À 55 ans, Lionel François, pompier depuis plus de 30 ans, a entamé une grève de la faim le 17 novembre après une nuit passé devant le siège de la Métropole de Lyon. Une action qu’il qualifie de “réfléchie”, prise après des semaines de réflexion face à l’absence de dialogue avec les décideurs, "quand on n’est pas entendu, il faut agir".

"La suppression de l'indemnité compensatrice de logement est la goutte de trop. On prévoit de retirer entre 200 € et 500 € par mois à des pompiers.” explique Lionel.

Le soldat du feu dénonce une dégradation continue des conditions de travail des pompiers du Rhône. En cause : la suppression de primes, comme l’indemnité compensatrice de logement (ICL), la perte d’une semaine de congés non compensée correctement lors des Jeux Olympiques, et un manque criant d’effectifs. “Tous les ans, 20 000 habitants supplémentaires s’installent dans le département, mais nous avons quand même perdu des postes. En 2010, nous étions 1 160, aujourd’hui 1 070, alors que les interventions augmentent,” explique Rémy Chabbouh, représentant du syndicat SUD SDMIS.

Malgré une rencontre avec Zémorda Khelifi, vice-présidente de la Métropole et présidente du SDMIS, aucours de leur action devant la Métropôle, Lionel affirme que les élus restent sourds aux revendications. “Depuis que j’ai commencé cette grève, aucun élu n’a pris de mes nouvelles ! Peut-être qu’ils se sont informé d’une autre manière ?”

Avec le manque d'effectif, les pompiers dénoncent également des délais d’intervention rallongés de 2 minutes 45 secondes, qui augmentant les risques pour les victimes. Les délais d’intervention ne faisaient que diminuer historiquement et là depuis Bruno Bernard, on vient de prendre 2,45 minutes supplémentaire. La courbe était descendante et là, elle augmente." déplore Remy Chabbouh. Un pompier précise que ce délai supplémentaire "représente 25 % de chances en moins de sauver une personne en arrêt cardiaque.”

Le syndicat SUD SDMIS a déposé plainte pour mise en danger d’autrui et entrave à la distribution des secours. “Nous espérons des avancées dès mercredi, lors d’une réunion avec les financeurs," précise le représentant syndical." Dès demain [mardi 26 novembre], nous rencontrerons Antoine Guérin, [le nouveau préfet délégué à la sécurité ndlr], nous espérons que ça ne sera pas un préfet de plus qui n'agit pas."

Lionel, suivi par un médecin, a déjà perdu six kilos en huit jours. Ses collègues le soutiennent, mais tous espèrent qu’il pourra bientôt sortir de cette séquence éprouvante. “Ce combat n’est pas seulement le mien, il concerne tous les grades, et au-delà, la reconnaissance de notre métier.”