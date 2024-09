Les pompiers de Lyon toujours en colère après les JO : "On vous donne rendez-vous pour la Fête des Lumières”

Rémy Chabbouh, représentant du syndicat SUD pompiers 69, a exprimé son mécontentement face à la gestion des compensations liées aux Jeux Olympiques pour les sapeurs-pompiers.

Le soldat du feu a rappelé que la préfète s'était engagée à organiser une rencontre avec les financeurs du Service Départemental et Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS), à savoir Christophe Guilloteau (Département) et Bruno Bernard (Métropole de Lyon).

Cependant, il souligne qu'aucune entrevue n’a eu lieu. "On s'est contenté de 200 euros avec une semaine de congés en moins pour tout le monde. Ce n’est pas satisfaisant", regrette le pompier.

Rémy Chabbouh rappelle néanmoins que l’État est le principal responsable. "C’est un problème national. Les JO, c'est un événement national, donc ce n'est pas au contribuable lyonnais de supporter financièrement cette situation."

Concernant le récent tweet de la députée LFI Anaïs Belouassa Cherifi, qui a souligné que les remerciements ne suffisent pas, Rémy Chabbouh a répondu : "On ne peut pas faire mieux". Il a également regretté que malgré le soutien de nombreux élus, cela n'ait pas eu d'impact sur les décisions prises par l'État.

Or le syndicaliste n’entend pas en rester là. “On a donné rendez-vous à tous nos dirigeants et nos autorités pour la fête des Lumières. On leur a dit, écoutez, puisque vous nous avez bien eu sur les Jeux Olympiques, on vous donne rendez-vous pour la fête des Lumières et on verra comment vous vous passez les sapeurs-pompiers.”