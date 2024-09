Lyon : Alexandre Jacquinot est pompier et bodybuilder au grand cœur

Le monde du bodybuilding n'est pas uniquement une affaire de performances physiques. C'est aussi un vecteur de solidarité et d'engagement, comme en témoigne Alexandre Jacquinot, pompier de profession et compétiteur fitness.

Son objectif va bien au-delà de l'effort personnel : il utilise sa participation pour mettre en lumière des actions de soutien tout en restant complétement transparent avec les entreprises. "Je ne souhaite pas me mettre en avant, je suis modeste et transparent concernant l'argent. C'est une cause qui me tient à cœur", nous a-t-il exprimé.

Alexandre Jacquinot a déjà récolté plus de 6000 euros en seulement deux semaines. Son approche est simple : une transparence totale pour rassurer les entreprises et leur offrir une visibilité en échange, notamment à travers ses réseaux sociaux en utilisant leur logo. L’esprit est clair : un système de "donnant-donnant", où elles peuvent voir directement l'impact de leur contribution grâce à la transparence des dons. Un échange fréquent avec celle-ci permet de rassurer les 40 entreprises ayant déjà fait un don. "Être informé et au courant de tout, cela rassure les gens", explique Alexandre.

Au-delà des performances physiques, ce projet reflète l’ambition d’une personne déterminée et généreuse. Avec des actions de collecte de fonds organisées pendant l’année, Alexandre Jacquinot a également récolté des fonds pour des associations tels que le Téléthon, Handisport ou bien les violences contre les femmes.

De plus, cette initiative met en avant l'implication des pompiers, non seulement dans leur mission de protéger la population, mais aussi dans le but de démontrer la solidarité au sein du métier. Elle vise également à sensibiliser le public à l'importance de soutenir les associations qui apportent une aide précieuse aux familles des pompiers blessés ou disparus en service. Même si aucuns décès liés aux incendies n’ont été enregistré depuis 2006, de nombreux autres risques sont apparus, rendant ce métier quotidiennement dangereux. "Je suis père de famille, évidemment que cette cause me touche particulièrement, car si quelque chose devait m’arriver, j’aimerais que ma famille soit aidée", déclare-t-il.

En plus de son engagement associatif, Alexandre brille également en compétition. Sa participation à des événements pourrait le conduire à des épreuves européennes. La visibilité accrue qu’il obtient via des plateformes comme son compte Instagram est essentielle pour promouvoir les causes.

Il participera ce samedi à la Coupe de France d‘IFFB à Saint-Cannat avec un passage prévu en début d’après-midi.