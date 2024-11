Violence à l’hôtel de la Métropole de Lyon : deux pompiers convoqués au commissariat

Les pompiers du Rhône, toujours en lutte pour de meilleures conditions de travail, font une nouvelle fois parler d'eux. Deux sapeurs-pompiers professionnels (SPP) du Rhône sont attendus ce jeudi 7 novembre à 13h au commissariat de la rue Saint-Jacques, dans le 3e arrondissement de Lyon (le 3/6), pour être auditionnés. Cette convocation fait suite à une plainte déposée par le président de la Métropole de Lyon ainsi que par des agents de la Métropole après une action syndicale qui s’est tenue le 1er octobre.

Dans un communiqué, l’intersyndicale du SDMIS (Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours) exprime sa vive inquiétude quant à cette convocation, indiquant : “Les charges retenues sont graves. Garde à vue à venir ?" Les soldats du feu mentionnent des accusations de “violences volontaires sur agents de sécurité et des dégradations de biens publics” à l’encontre de ces deux pompiers. "Nos collègues seront-ils entendus en audition libre ? Ou bien seront-ils placés en garde à vue ? Tout est possible, tout est à craindre !", questionne l'intersyndicale.

“Ils en accusent UN, ils nous accusent TOUS !, affirme le communiqué. Il est inconcevable de ne pas être présents en grand nombre pour apporter notre soutien à nos deux collègues-copains-amis pompiers convoqués." Face à cette situation, ils appellent à un rassemblement de soutien devant le commissariat, invitant les collègues et sympathisants à se mobiliser dès 12h au SDMIS pour un départ en cortège direction le commissariat. Les avocats des deux pompiers seront présents lors de l’audition.