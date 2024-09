Près de Lyon : le SDMIS se dote d’un nouveau bateau pour intervenir encore "plus rapidement"

Le SDMIS a inauguré ce mercredi à Givors, un nouveau Bateau Polyvalent de Secours (BPS), baptisé " RIZE ", en référence au petit cours d'eau qui se jette dans le Rhône. Opérationnel depuis avril 2024, " RIZE " est déjà intervenu à six reprises. "L’enjeu est réel, car ce fleuve accueille de plus en plus de plaisanciers", a souligné Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire de la CNR. Ce bateau, le 8e de la flotte du SDMIS, vient combler un manque pour la commune de Givors, qui ne disposait pas auparavant de ce type d’équipement. Le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, a déclaré en s’adressant aux pompiers : " avec ce bateau, vous aurez la capacité d’intervenir plus rapidement et donc de sauver plus de personnes."

Le BPS est par ailleurs le bateau le plus rapide dont disposent les pompiers du SDMIS Rhône pour intervenir sur les zones fluviales. "Il a été pensé et fabriqué par des pompiers " explique Le Lieutenant Luc David.

Pour un coût total de 245 000 euros, ce bateau est financé de manière équitable entre le SDMIS et la CNR, sera ainsi apponté Quai Georges Levy, lieu appartenant à l’aménageur fluvial.

Pour marquer l’inauguration, une simulation a été organisée. Lors de cet exercice, les pompiers ont simulé le sauvetage de deux victimes après la chute d’un véhicule dans le Rhône. En quelques minutes, deux plongeurs ont récupéré une victime fictive sous l’eau tandis qu’un nageur de pointe secourait une personne à la dérive. " RIZE " est quant à lui arrivé à vive allure pour finaliser le sauvetage en ramenant tout le monde en sécurité sur le quai.