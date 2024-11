Lyon : les pompiers du Rhône murent l'entrée de l’État-Major du SDMIS

Ce lundi matin, les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) du Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS) du Rhône ont fait une action forte pour attirer l'attention. Ils ont érigé un mur à l'entrée de leur État-Major, situé rue Rabelais à Lyon, afin de dénoncer une nouvelle fois des conditions de travail qu'ils qualifient “d’inacceptables”.

Dans leur communiqué, les pompiers dénoncent une “dégradation des conditions de travail des agents du SDMIS” et regrettent “l'absence de réponse concrète de la direction et autorités face aux revendications exprimées depuis plusieurs semaines.” Malgré des tentatives de dialogue social, ils estiment que “les autorités locales restent sourdes aux demandes de leurs équipes.”

Les pompiers évoquent également la récente visite du Premier ministre, Michel Barnier, à Givors, qui n’a pas pris le temps de rencontrer les représentants des pompiers malgré “plusieurs demandes officielles”, et critiquent l’absence d'actions concrètes du ministre de l’Intérieur.

Les principales revendications des pompiers incluent des effectifs supplémentaires pour faire face à l'augmentation des interventions et la croissance démographique, ainsi qu’une revalorisation salariale. En réponse aux demandes restées “lettre morte”, les pompiers s’inquiètent pour leur propre sécurité et celle de la population, affirmant “nous sommes en danger et la population également”.