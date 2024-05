Résistants et collabos : comment Lyon vécut sa Libération ?

Le 3 septembre 1944, Diego Brosset entre dans Lyon à la tête de l'escadron léger du 1er régiment de fusiliers marins de la 1ère Division française libre. Une Libération triomphale, festive, et qui n'aurait peut-être pas été possible sans l'appui en amont de nombreux résistants lyonnais et de la région. Pourtant, rares sont ceux qui jouèrent un rôle le 3 septembre.

Jean Miriot, dit Chesnier, était à la tête d'une douzaine d'hommes qui ont préparé activement la Libération de Lyon. Décédé en 2020, il avait été interrogé par LyonMag en 2006 sur cette journée historique et son parcours personnel.

Recruté à 17 ans alors qu'il paradait en tête de cortège d'une manifestation anti-Allemands en 1941 rue de la République, Jean Miriot rejoignit le journal Vérité et Combat comme agent de liaison. "Quand on entre le soir dans une ruelle sombre de la Croix-Rousse pour poster une lettre, on se demande toujours s'il n'y a pas un gars qui vous attend derrière la porte. La technique, c'est de passer inaperçu en étant le plus naturel possible", se rappelait-il.

"Chesnier" grimpa dans la hiérarchie, jusqu'à entrer dans l'armée secrète en mai 43, devenant responsable d'une équipe de douze personnes à la Croix-Rousse.

Il réalisa alors des opérations dangereuses mais essentielles pour les maquis : attaque d'une caserne de gardes mobiles à Bourgoin pour saisir trois tonnes de matériels et d'armes, attentat à la bombe au centre de documentation de la place de la Croix-Rousse où était organisée la propagande nazie... Avec des loupés également, comme l'attentat de la rue du Chariot d'Or où, en voulant faire sauter la boulangerie d'un collabo, les résistants ont tué le boucher d'en face, touché par un éclat.

A l'époque, le chef de la Résistance régionale s'appellait Alban Vistel. Il était chef des Forces Françaises Intérieures et de l'armée secrète. Le front haut, le regard décidé, âgé de 39 ans, il en imposait auprès des nombreux jeunes entrés dans la Résistance. Il avait été arrêté en décembre 1943 et condamné à 10 mois de prison, mais s'était évadé grâce à une opération des Mouvements unis de la Résistance. Après des rafles importantes dans ses rangs, il avait réorganisé la région en 1944.

Il y avait aussi le général Descours, gouverneur militaire de Lyon qui avait pris le maquis dans le Vercors. Un grand gaillard qui se faisait également respecter par ses hommes.

Dix jours avant la Libération, ça tournait mal place Puvis-de-Chavannes. Les résistants lyonnais s'y étaient donnés rendez-vous pour préparer un gros coup, mais un des leurs avait été arrêté la veille, et les avait dénoncés.

Sur la place du 6e arrondissement, c'est donc le milicien Francis André, dit Gueule Tordue, qui attendait les résistants avec la Gestapo. Un massacre duquel réchappera "Chesnier", arrivé en retard et qui verra ses amis se faire mitrailler par les Allemands. Il décida de se faire teindre les cheveux et les sourcils, puis a été envoyé au maquis de Cluny en Saône-et-Loire.

Jean Miriot était revenu le 30 août à Lyon, caché chez un ami qui vivait avenue de Saxe.

Quelques jours plus tard, les Allemands ont fait sauter les ponts durant la nuit pour faciliter leur fuite. Ils ont ensuite quitté rapidement Lyon en passant par Bourg-en-Bresse pour rejoindre l'Alsace puis l'Allemagne. Les résistants ont tenté de les stopper à Limonest, mais les panzers n'ont fait qu'une bouchée de ces hommes trop faiblement armés.

La fête à chaque coin de rue

"Dans la rue, l'ambiance était incroyable, c'était une grande explosion de joie, une grande fête", se souvenait le résistant devenu ensuite député de la 1ère circonscription du Rhône.

Le 3 septembre fut d'abord une journée euphorique.

Quelques miliciens ne pouvaient se résoudre à l'abandon des Allemands et s'étaient réfugiés sur le dôme de l'Hôtel-Dieu, armés de mitraillettes.

Déçus car ils n'ont pas pu participer à la Libération de la ville qu'ils ont tant défendue, certains résistants débloquent : "Ils se sont mis à tirer dans tous les sens, et ont foutu le feu à l'Hôtel-Dieu".

Jean Miriot était devenu subitement un héros, après avoir longtemps été considéré comme un terroriste.

Puis est venu le temps des règlements de comptes. Des femmes ont été tondues. "Mais ce n'étaient pas les résistants qui le faisaient ! C'étaient des maris cocus, des gens trop trouillards pour résister qui se défoulaient pour se donner bonne conscience", rappelait "Chesnier".

"Une partie très importante de la population était pétainiste à Lyon, abonde l'historien Bruno Benoît. D'ailleurs, quand le maréchal Pétain vient en mai 1944 après le bombardement de la place Jean-Macé, de nombreux Lyonnais étaient dans la rue pour le soutenir. Lyon fut une ville d'attentistes. La Résistance active n'était pas vraiment constituée de combattants, mais de réseaux, de groupes de réflexion, de journaux".

Lyon, ville de la Résistance mais aussi de la collaboration. Dans les jours qui suivirent la Libération, on estime à 170 les exécutions sommaires. Tandis que 17 000 dossiers d'épuration furent examinés par l'administration, puis la justice prononça 102 condamnations à mort.

Plusieurs Lyonnais furent jugés par la Haute-Cour de Paris pour avoir participé au gouvernement de Vichy : André-Louis Février, ancien conseiller municipal et député de Lyon, qui fut ministre du Travail puis des Transmissions. Paul Charbin, ancien président de la Chambre de Commerce de Lyon, qui fut secrétaire d'Etat au Ravitaillement. Et puis des patrons comme Marius Berliet, qui resta en prison jusqu'en 1947.

Le faux-départ de Villeurbanne

Sentant le vent tourner, pourquoi Lyon ne s'est alors pas soulevée pour faire déguerpir les Allemands ? Parce que Villeurbanne a tenté sa chance, et a échoué. Les 24, 25 et 26 août, l'armée désorganisée mais encore puissante du IIIe Reich avait maté l'insurrection villeurbannaise. Près d'une centaine de combattants avait raté sa tentative de faire libérer des prisonniers lyonnais pour grossir leurs rangs, puis avait occupé la mairie de Villeurbanne, le commissariat, le bureau des Postes... Avant de devoir négocier l'absence de représailles contre la population en échange de la fin du mouvement et la restitution de prisonniers allemands.

Un soulèvement inefficace qui avait refroidi les Lyonnais les plus hardis, qui attendaient d'avoir des nouvelles plus précises sur l'arrivée des Américains pour agir.

Sur le volet politique, Justin Godart a été nommé provisoirement maire de Lyon à la Libération. Le résistant du Beaujolais a ensuite laissé sa place à Edouard Herriot, qui avait été destitué par Pétain et qui était en résidence surveillée dans la banlieue de Berlin. Il reviendra de son exil pour redevenir maire le 19 mai 1945, une fois Berlin libérée par les soviétiques.