Lyon commémore sa libération ce dimanche

En effet, le 3 septembre 1944 au matin, le général Diego Brosset et ses troupes de l'escadron léger du 1er régiment de fusiliers marins de la 1ère Division française libre entraient dans la capitale des Gaules et libéraient la ville de la répression nazie. Avec sa Jeep, il escaladait même les marches de l'Hôtel de Ville une fois arrivé aux Terreaux via le pont de l'Homme de la Roche, devenu aujourd'hui une passerelle.

La mairie de Lyon va évidemment commémorer cet épisode historique ce dimanche avec la traditionnelle cérémonie devant le Veilleur de Pierre place Bellecour. Le chant des partisans sera interprété par la Maîtrise Saint-Marc, avant le dépôt de gerbes et des allocutions.

"En commémorant la libération de Lyon, la Ville rend hommage à celles et ceux qui se sont battus pour libérer l’Europe du nazisme. Je pense plus particulièrement cette année à Jean Moulin dont nous avons célébré l’action d’unification de la Résistance", annonçait en amont Florence Delaunay, l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Mémoire.