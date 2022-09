Commémoration du 78e anniversaire de la libération de Lyon ce samedi

Le maire sera accompagné par le Comité de liaison des Associations d’Anciens Combattants et Résistants ainsi que de son Adjointe au Maire déléguée à la Mémoire, Florence Delaunay.

La cérémonie va débuter dans la cour de l’Hôtel de ville où un dépôt de gerbes aura lieu. Ce point de départ a été choisi car sept plaques y ont été déposées pour célébrer la Résistance et la Libération. Un cortège partira à 18h15 en direction de la place Bellecour en empruntant la rue Paul Chenavard. 70 jeunes volontaires du Service National Universel seront présents et porteront les drapeaux. La cérémonie sera clôturée par un second dépôt de gerbes et des allocutions officielles.

La soirée se terminera avec deux animations musicales. D’abord un chant par la chorale Saint-Marc ainsi qu’un concert de la fanfare du 27e Bataillon des Chasseurs Alpins.

Dans son discours du 18 juin 1944, le général de Gaulle a ainsi proclamé la ville de Lyon de « Capitale de la Résistance ». Le 20 novembre 1946, Lyon fut « Médaillée de la Résistance Française » et faite « Chevalier de la Légion d’honneur » par décret du 28 février 1949.