Il menaçait de "neutraliser définitivement Grégory Doucet et Mohamed Chihi" : prison avec sursis

Grégory Doucet et Mohamed Chihi s'étaient constitués parties civiles après avoir été menacés sur Internet.

Le Progrès révèle qu'un habitant de Nice âgé de 72 ans, ancien militaire, avait contacté la Ville de Lyon sur Facebook via la messagerie Messenger, et qu'il avait menacé le maire et son adjoint à la Sécurité.

Se pensant protégé par son pseudo et par le VPN qui le localisait à l'étranger, le septuagénaire avait fait référence aux origines maghrébines de Mohamed Chihi et avait menacé le duo d'arrivée à Lyon de milices pour "mettre de l'ordre et neutraliser définitivement les écolos pro islamistes".

Retrouvé grâce au numéro de téléphone utilisé pour créer son compte Facebook, il a reconnu les faits tout en estimant qu'il ne s'agissait pas vraiment de menaces de mort.

Poursuivi à Lyon pour menaces de mort dont une à caractère raciste, le Niçois a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il devait également verser un euro symbolique à Grégory Doucet et Mohamed Chihi.

Ce n'est pas la première fois que le maire écologiste de Lyon traîne devant la justice des internautes trop véhéments. En février 2022, un Brondillant avait écopé de 1000 euros d'amende avec sursis pour avoir, sur Facebook, menacé Grégory Doucet de le faire "tomber de (son) vélo" s'il le croisait. Même peine pour un habitant de l'Eure qui avait promis "une balle entre les yeux" au premier magistrat lyonnais.