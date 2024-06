Marché clandestin du 8e à Lyon : la mairie trouve que l’Etat n’en fait pas assez

Depuis 2017, c’est le quotidien des habitants de ce quartier qui voit se former un marché sauvage le mardi, mercredi et jeudi mais pas seulement. Une situation qui s’enlise excédant Olivier Berzane, le maire du 8ème arrondissement de Lyon et Mohamed Chihi, adjoint à la sûreté, la sécurité et la tranquillité à la Mairie de Lyon. Tous deux font appel à la préfecture pour endiguer le phénomène.

"On arrive au bout de nos possibilités avec nos forces seules. Nous en appelons à notre partenaire étatique pour nous permettre la tranquillité et l’ordre public qu’il mérite comme tous les quartiers de Lyon", déclame Mohamed Chihi.

"Il faut un signal fort de stop pour montrer que la loi s’applique aussi dans les quartiers pauvres", complète le maire du 8ème. D’après l’édile, la préfète s’est dite prête à trouver des solutions pour les habitants et les commerçants, pour l’instant sans réponse concrète. La mairie demande le déploiement de la police nationale qui avait déjà été efficace pour les marchés sauvages des Minguettes et de la Guillotière.

Une efficacité en demi-teinte

"Depuis quatre mois, nous prélevons sur l’ensemble des arrondissements de la ville des forces de police municipale pour augmenter la présence sur le marché", explique Mohamed Chihi, adjoint à la sûreté, la sécurité et la tranquillité à la Mairie de Lyon. Dès 6h du matin, la police municipale patrouille jusqu’à 15h. Malgré une présence qui ne permet pas l’installation du marché sauvage pendant le traditionnel.

"Nous avons joué notre rôle sur le marché des États-Unis. Maintenant, il faut qu’on s’occupe des autres moments de la journée sur cet espace", admet l’adjoint à la mairie au cœur du marché sauvage alors en cours.

C’est un problème d’ordre et de tranquillité public auxquels sont confrontés Olivier Berzane et Mohamed Chihi, et il prend de l’ampleur. "Les vendeurs viennent de plus en plus loin", explique l’édile écologiste pointant du doigt les nombreuses voitures garés servant de stands.

Délabrement et insécurité permanente

À la journée, 300 vendeurs a minima s’installent à partir de 15h jusqu’à 18h, heure à laquelle le marché s’étiole laissant derrière lui un amas de déchets qui resteront jusqu’au lendemain matin. "L’ampleur du nettoyage à faire nous pousse à mobiliser les agents d’autres parties d’entretien du quartier qui font défaut au reste", se désole le maire de Lyon. Des propos que confirme une habitante du quartier photos à l’appui.

"C’est un beau spectacle pour les gens qui viennent dans notre quartier qui voit ce déballage", dit-elle exaspérée. "On ne fait que déplacer le problème. Je ne vois plus de solutions", se désole Christine qui vit dans le quartier depuis sa naissance.

Contactée, la préfecture du Rhône rappelle que les marchés sont la compétence de la mairie et de la police municipale. "La police nationale intervient quand on appelle le 17, elle fait aussi des enquêtes sur les trafics, notamment de cigarettes" affirme-t-elle. Depuis le début de l'année, la préfecture indique une baisse de la délinquance de 15% dans le 8ème arrondissement. "Ca montre bien qu'on est là et que ça porte ses fruits" affirme-t-elle concernant la situation du marché à la sauvette du quartier des États-Unis.