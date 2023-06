Lyon 8e : végétalisation et priorité aux vélos dès 2026 sur l’avenue des Frères Lumière

Végétalisation de l’espace urbain à Lyon, épisode 69008.

Ce vendredi, la Métropole de Lyon a présenté son projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon. L’axe prévoit d’être végétalisé, ses trottoirs élargis et sa route partagée selon le principe des "vélorues", qui donne la priorité aux vélos sur la voiture. Les travaux débuteront en fin d’année, jusqu’à une livraison complète prévue pour 2026. Coût du projet : 5 millions d’euros, pris en charge par la Métropole et la Ville de Lyon.

Végétaliser l’espace pour dynamiser les commerces

Un total de 100 arbres seront plantés sur tout le long de l’avenue des Frères Lumière, et 50 de plus sur la place Ambroise Courtois. En même temps que ses trottoirs, le végétal prendra une place considérable, dans l’objectif théorique de "créer des îlots de fraîcheur", qui selon Valentin Lungenstrass "seront un luxe dans nos villes du futur avec le réchauffement climatique", précise l’adjoint à aux mobilités, à la logistique et aux espaces publics de la Ville de Lyon.

Une avenue nouvelle censée dynamiser l’activité commerciale (notamment avec le marché place Ambroise Courtois) et redonner au quartier Monplaisir une âme de village : "Avec les fortes chaleurs, pas une personne se balade dans cette avenue aux alentours des 15h", argumentait le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane. Un rafraîchissement des rues au service des commerces ? Pourtant, cet aménagement façon Rambla barcelonaise implique la suppression de 70 places de stationnement.

Diviser par trois le trafic routier sur l’avenue

La Métropole et la ville ont opté pour un espace partagé entre voitures et vélos, mais sous certaines conditions. Tout le long de l’axe, le principe de "vélorues" prévoit d’être appliqué : les vélos, qui pourront circuler en double sens, seront prioritaires sur la voiture, et cette dernière aura interdiction de les dépasser. Aucun marquage au sol n’apparaît sur les maquettes.

"On veut réinterroger le mode de déplacement. Aujourd’hui, l’avenue c’est 7000 véhicules par jour, nous souhaitons atteindre les 2000 quotidiens" espérait Fabien Bagnon, vice-président à la voirie et aux mobilités de la Métropole de Lyon. Entre les lignes, ce projet d’espace partagé s’apparente plus à une piétonnisation progressive, à une exclusion à terme des voitures sur l’avenue des Frères Lumière et à une complexification des itinéraires pour les véhicules motorisés.

La carte de la dynamisation commerciale dégainée par les écologistes lyonnais sera-t-elle suffisante pour légitimer la politique du "tout végétaliser" ? Pas sûr que les incertitudes sur l’avenir du trafic routier aillent en ce sens… Et satisfassent les commerçants du 8e, qui avaient déjà exprimé l’année dernière leur crainte d’une piétonnisation complète de l’avenue, lors de la concertation du projet.

T.J.