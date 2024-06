Quinze policiers municipaux mobilisés dimanche soir à Lyon ? Une "fake news" selon l'adjoint au maire chargé de la Sécurité

Les commerçants de la Presqu'ile ont déjà placé des planches devant leurs vitrines, la préfecture a prévu un renfort de 200 policiers et l'ultra-gauche a promis de "prendre la rue face à l'extrême-droite" "quel que soit le résultat" du premier tour des élections législatives.

De son côté, la Ville de Lyon peut mobiliser des policiers municipaux. Mais plusieurs sources, dont une syndicale, évoquaient le chiffre famélique de 15 agents du GOM prévus pour la soirée. Trop peu pour quadriller le centre-ville.

La mairie écologiste nie ce chiffre mais refuse de donner le nombre d'agents qui seront réellement sur le terrain après 20h.

Mohamed Chihi, adjoint à la Sécurité, s'est dit "consterné par cette fake news visant à nuire" et a promis que la police municipale sera sur le terrain "loin du chiffre annoncé". Et de préciser que leur rôle sera d'assurer "la bonne tenue des élections" et de "protéger les bâtiments publics".

On peut donc imaginer qu'une partie de ces fonctionnaires, dont on ignore encore le nombre, sera déployée sur l'Hôtel de Ville. D'autant que la manifestation de l'ultra-gauche débutera place des Terreaux.

C'est déjà la seconde fois que Grégory Doucet fait face à ce type de polémiques.

L'été dernier, lors des émeutes suite à la mort de Nahel, il s'était défendu d'avoir "planqué" la police municipale à l'Hôtel de Ville comme le dénonçait le syndicat FO, mais n'avait jamais donné de preuve du contraire.