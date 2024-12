Dialogue inter-espèces à la Ville de Lyon : les policiers municipaux auraient préféré être revalorisés

En ces périodes de vaches maigres et d'efforts budgétaires handicapants, la Ville de Lyon a-t-elle vraiment intérêt à dépenser 3000 euros pour l'association Lichen qui organise des jeux de rôle et dialogues inter-espèces entre les agents municipaux et des arbres ?

Après l'opposition, c'est le syndicat FO Police municipale de Lyon qui s'emporte : "3000 euros du budget participatif dépensés pour nous faire parler à des coquelicots... Mais quand il s'agit d'augmenter le régime indemnitaire de nos effectifs de police, comme c'est le cas dans quasiment toutes les villes de France qui investissent dans la sécurité de leurs administrés, on nous répond que le budget est contraint".

"Le budget, c'est une question de choix. A ce prix-là, allons-nous parler aux arbres ou faire notre métier ?!", s'indigne le syndicat lyonnais.