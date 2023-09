Bertrand (FO) : "Ça n'a jamais été aussi difficile d'être policier municipal à Lyon"

Entre la Ville de Lyon et FO Police municipale, les relations sont fluctuantes. "On constate des gestes de bonne volonté", reconnaît Bertrand, mais le syndicat et son représentant restent vigilants.

Il regrette que les écologistes ont longtemps adopté une "communication partielle qui nous a heurtés", notamment après l'épisode des agents planqués à l'Hôtel de Ville pendant les dernières émeutes. "On attendait de sa conférence de presse qu'il amène des faits. On a entendu de la vexation, de la colère", poursuit-il au sujet de Grégory Doucet.

La bataille se fait aussi au niveau des chiffres et des recrutements. Pour Bertrand, il y aujourd'hui environ 280 policiers municipaux à Lyon mais "ça fluctue énormément".

"Il y a un décrochage", selon lui car dans les autres communes de l'agglomération, "on peut gagner mieux en travaillant moins. Mais il y a des volontés de la Ville de Lyon de réorganiser le temps de travail".

Enfin, sur la baisse de la délinquance constante annoncée par la préfecture, le fonctionnaire est circonspect : "Sur le terrain, on constate des atteintes plus violentes et plus fortes qui n'avaient pas lieu avant. Ca n'a jamais été aussi difficile d'être policier municipal à Lyon".

00:00 Métier dangereux

00:49 Police municipale planquée pendant les émeutes

03:24 Relations avec la mairie

07:55 Formations

10:40 Baisse de la délinquance ?