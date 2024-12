Régime indemnitaire des policiers municipaux à Lyon : "Beaucoup ne vont rien gagner, ou quasiment rien"

La mairie de Lyon a présenté ce mercredi son nouveau régime indemnitaire destiné aux policiers municipaux. Malgré les déclarations sur le recrutement de 150 policiers municipaux depuis le début du mandat, le nombre d’agents en poste reste bloqué à 284, loin de l’objectif de 364 visé par la mairie. Lors du prochain conseil municipal du 12 décembre 2024, l’exécutif lyonnais proposera l’adoption d’une enveloppe de 247 000 euros pour revaloriser les salaires à partir du 1er janvier 2025.

"La Ville de Lyon fait un effort sans précédent concernant ses policiers municipaux", a déclaré Laurent Bosetti, adjoint à la Promotion des services publics. La mairie met en avant une revalorisation moyenne de 500 euros nets par an pour 83 % des agents, ainsi qu’une volonté de "faire sauter une forme de plafond de verre".

Le maire Grégory Doucet, de son côté, a insisté sur l’importance de la "fidélisation" des effectifs, justifiant la mise en place d’une "obligation de servir" pour les nouvelles recrues, qui seront tenues de rester en poste à Lyon pendant trois ans.

Pour le syndicat FO de la police municipale, les annonces de la mairie ne répondent pas aux attentes des agents. Bertrand Debeaux, critique le manque de transparence, notamment concernant l'annonce d'une hausse pour 83 % des agents : "Dans ce que je vois, ce n’est pas du tout ça. Je ne vois pas sur quel critère ils se basent pour affirmer ça, c’est flou."

"Ça n’existe nulle part ailleurs en France."

Selon lui, de nombreux agents ne verront que peu ou pas d’augmentation. "Beaucoup ne vont rien gagner ou quasiment rien. Par exemple, un brigadier-chef principal ne gagnera rien du tout avec ce nouveau régime", précise-t-il. En comparant la situation lyonnaise à d’autres communes, il est encore plus critique : "Si je vais à Saint-Genis-Laval, je gagne 219 euros de plus par mois, à Rive-de-Gier, c’est 214 euros de plus, à Lille ou Marseille c'est 250 euros de plus."

Pour Bertrand Debeaux, ce régime indemnitaire "creuse les inégalités" entre les différents grades : "Ils ne contentent que les lignes hiérarchiques les plus hautes. Ça n’existe nulle part ailleurs en France."

De plus, il redoute que la mise en place de l’obligation de servir soit une stratégie pour pallier le manque d’attractivité de la Ville : "Moi j’étais d’accord sur le principe, mais dans le cadre où le régime indemnitaire était convaincant. Là, c'est la preuve que la mairie sait que son régime indemnitaire ne va pas suffire à garder les effectifs, donc il les met sous contrat." Selon lui, cette mesure vise à biaiser les chiffres : "Comme ça, il n’y aura pas de fuite d’effectifs, car ils seront prisonniers."

Le syndicat prévient que les mesures actuelles ne suffiront pas à rendre Lyon plus attractive. "On voit que Lyon fait la une de la presse pour sa dangerosité et la difficulté d’exercer le métier de policier, alors qu’il y a des villes beaucoup plus "cool" où l’on gagne près de 200 euros de plus par mois."

Alors que le vote du conseil municipal approche, la grogne des policiers municipaux ne faiblit pas. Le débat autour de ce régime indemnitaire pourrait bien se poursuivre au-delà du 12 décembre.