Immeuble incendié à Villeurbanne après la mort de Nahel : la mairie fait le point et appelle au calme 

Comme le révélait notre rédaction, un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un immeuble du boulevard Honoré de Balzac à Villeurbanne. La municipalité, en citant "des informations transmises par les services de police", confirme tout d’abord dans un communiqué que ce sont des tirs de mortiers qui ont déclenché un incendie "parti depuis un balcon". Des violences qui avaient éclaté après la mort d’un adolescent âgé de 17 ans, abattu par un policier mardi matin à Nanterre. De nombreux quartiers ont été touchés par des émeutes et de multiples incendies criminels à travers la France, notamment en Ile-de-France.

"Les pompiers sont intervenus à 1h et ont évacué 41 habitants de l’immeuble. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital. Nous voulons témoigner de tout notre soutien et de notre solidarité aux habitants touchés par cet incendie. Par ailleurs, nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des forces de secours et de sécurité intervenus cette nuit", détaillent les équipes du maire PS, Cédric Van Styvendael.

La Ville a été mobilisée dès le début du sinistre, et "durant toute la nuit", pour reloger 35 personnes, qui ne pouvaient pas être accueillies par des proches, dans différents hôtels.

"L’équipe municipale va se rendre à la rencontre des habitants évacués dans les heures à venir. Pour les habitants qui ne pourront par réintégrer rapidement leur logement, des solutions d’hébergement sur le plus long terme sont à l’étude, en lien étroit avec le syndic de copropriété", précise le communiqué de presse.

Enfin, Cédric Van Styvendael appelle au calme après ces terribles événements : "la mort du jeune Nahel a suscité une très grande émotion dans tout le pays. La justice devra faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui nous a toutes et tous bouleversés. Au-delà de la légitime émotion et de la colère, nous appelons au calme et nous condamnons sans réserve les atteintes aux personnes et aux biens".

Les autorités policières espèrent que leur message sera entendu pour ne pas vivre une nouvelle nuit sous haute tension.