La police met le paquet sur ce quartier, repaire de dealers à Lyon : près de 2000 personnes contrôlées

Après les secteurs des Terreaux/Pentes de la Croix-Rousse, Guillotière et Part-Dieu, les journées de lundi et mardi ont été consacrées au quartier Mazagran dans le 7e arrondissement.

Ce secteur, situé non loin de la place Gabriel-Péri à la Guillotière, est un haut-lieu de la consommation de crack et autres drogues, avec son lot d'insécurité et de migrants.

La préfecture annonce que 218 policiers nationaux, 26 policiers municipaux, 24 agents de la RATP et des douaniers ont été mobilisés, notamment le soir et la nuit.

Ce sont 337 personnes qui ont été contrôlées dans les rues du quartier Mazagran, et 1616 dans les transports en commun.

Au total, 17 individus ont été interpellés, dont 13 ont fini en garde à vue. Les faits qui leur étaient reprochés allaient du refus d'obtempérer aux violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en passant par des transactions de produits stupéfiants ou des violences aggravées.

Quatorze étrangers en situation irrégulière en France ont été remis à la police aux frontières en vue de leur expulsion.

Le bilan fait aussi état de 160 infractions relevées, essentiellement des délits routiers et des défauts de titres de transport. Et 12 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées, essentiellement pour de la détention et consommation de stupéfiants, ainsi que de la vente à la sauvette.

Enfin, un commerce fait l'objet d'une procédure après la découverte d'un cas de travail dissimulé.