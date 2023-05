"Les élus ne prennent pas leurs responsabilités" : un collectif alerte sur la situation de la place Mazagran à Lyon

Dans un communiqué de presse, le collectif évoque une « situation intenable » et décrit le quotidien des habitants qui a mené à plusieurs mains courantes et plaintes pour violences, menaces et insultes. Parmi les "activités" régulières sur cette place, le collectif dénonce le deal trop présent. Entre les "guetteurs répartis à tous les coins de la place et dans les rues alentour, la consommation d’alcool et de stupéfiants la journée et la nuit, les rixes entre clans, la présence d’armes blanches sur la place et l’exhibitionnisme sexuel de consommateurs sous l’emprise de stupéfiants", il y a de quoi inquiéter les riverains.

Mais ces derniers se plaignent aussi de la montée des violences entre les habitants via des insultes, des agressions physiques et des menaces ainsi que des intrusions dans les halls des habitations et des destructions des dispositifs d’entrée dans les immeubles avec des jets de pierres et de bouteilles sur les façades. En ajoutant "les personnes qui urinent et défèquent en tous lieux malgré l’existence de toilettes publiques sur la place", les jeux d’argent la nuit dans l’aire de jeux pour enfant et la musique diffusée sur enceintes jour et nuit, les riverains n’ont eu d’autre choix que d’alerter les élus écologistes.

"Sauvegarder la santé physique et mentale"

Pour autant, ce n’est pas la première fois que le maire de Lyon Grégory Doucet et la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot sont sollicités sur ce sujet et le collectif Vivre Mazagran déplore ce manque de discussion : "Aucune mesure à la hauteur du drame qui se joue sur l’espace Mazagran n’a été prise par les élus." De plus, ces derniers n’en feraient clairement pas assez : "Les élus […] ne prennent pas leurs responsabilités pour assurer la tranquillité et la salubrité publiques et sauvegarder la santé mentale et physique des riverains, limitent volontairement les moyens à disposition pour faire appliquer la loi : les 2 caméras de surveillance actuelles ont un angle de vue inadapté et partiel et sont en nombre insuffisant."

Si une concertation a été proposée par la municipalité, elle s’avère mensongère pour le collectif puisqu’aucune "véritable concertation n’a eu lieu et ne répond pas aux sollicitations des riverains". Début avril, les habitants ont déjà dressé une liste de cinq propositions d’actions à mener avant l’été 2023 dont aucune n’a encore été réalisée : destruction de tous les murets situés sur la place et des rondins en bois du parking à l’angle des rues Cluzan et Jangot, fermeture de la place Mazagran entre 20h et 8h avec des grilles hautes, fermeture de l’allée débouchant au 12 rue du capitaine Robert Cluzan, pose d’une troisième caméra rotative permettant la triangulation de la vue sur la place et une présence policière en continu.

Face à ce constat, le collectif tire la sonnette d’alarme : "Il est urgent que l’Etat, la Ville de Lyon et la Métropole réagissent pour que l’espace Mazagran redevienne un lieu de droit. L’enjeu concerne la santé publique : il s’agit de sauvegarder la santé physique et mentale des riverains et garantir le vivre ensemble qui n’existe plus sur la place."