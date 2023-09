"Gone" : la fresque des Lyonnais taguée dans le 1er arrondissement

Alors que la Ville de Lyon fait face à de multiples tags depuis plusieurs mois et a mis en place diverses opérations pour nettoyer murs et façades d’immeubles, c’est cette fois cette œuvre commandée par Michel Noir en 1995 qui a été taguée. On peut ainsi voir le mot "Gone" écrit avec de la peinture blanche sur la tranche de l’immeuble du 2 rue de la Martinière dans le 1e arrondissement de Lyon. Bien que les tags soient désormais monnaie courante, la fresque des Lyonnais est une œuvre d’art à part entière et il ne s’agit donc pas d’un simple mur. Le nettoyage pourrait s’avérer plus complexe puisqu’il faut s’assurer qu’un coup de kärcher ne risque pas d’abîmer le mur peint.

Pour autant, les tags sur des œuvres sont, eux, devenus banals puisqu’en avril dernier, le monument Burdeau dans la rue du même nom dans le 1e arrondissement également avait subi un sort identique. Seule différence, la peinture utilisée était cette fois violette.

Et ce n’est pas la première fois que la fresque des Lyonnais est prise d’assaut par des tags car en mai 2017, Paul Bocuse s’était vu dessiner une moustache d’Adolf Hitler.