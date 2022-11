"Julien Smati, T Mort" : le maire de Rillieux-la-Pape visé par des menaces

Ces inscriptions menaçaient de mort le maire de Rillieux-la-Pape, Julien Smati, et insultaient les forces de l'ordre.

"Ces insultes et ces menaces de mort révèlent l’efficacité des actions mises en œuvre avec la police nationale et la police municipale au service de la sécurité de Rillieux-la-Pape. Oui nos actions gênent la délinquance et tant mieux !", a réagi l'élu LR sur Facebook.

"Ces intimidations ne font que renforcer ma détermination à lutter contre la délinquance en accordant encore plus de moyens à la sécurité, à la police municipale et en renforçant encore notre partenariat gagnant avec la police nationale. Je suis chez moi dans chaque quartier de la ville, quelle que soit l’heure. Je ne céderais jamais aux intimidations. Les voyous n’ont pas leur place dans notre ville, soit ils respectent les lois soit ils seront sanctionnés voire incarcérés. Notre rôle est de mettre les voyous et les fauteurs de troubles en insécurité et en fragilité", assure par ailleurs Julien Smati.

Une plainte doit être déposée.