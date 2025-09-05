"Aucun acte antisémite ne sera toléré" : l’Etat poursuit son engagement dans la lutte de l’antisémitisme à Lyon

Une visite très attendue par Daniel Dahan, grand rabbin de Lyon. Le représentant de l’État a tenu à adresser un message de soutien à la communauté juive : "On ne laissera rien passer à Lyon. La République est là pour vous protéger, ne vous inquiétez pas, l’État est à votre écoute", a-t-il déclaré devant le grand rabbin et le maire de Lyon, Grégory Doucet.

A la suite de cette rencontre, une gerbe a été déposée devant le mémorial.

Daniel Dahan a rappelé la situation préoccupante de certaines familles juives à Lyon : "Depuis deux ans, des familles entières quittent la ville pour retourner vivre en Israël. Ils préfèrent vivre dans un pays en guerre qu’en Europe."

Concernant l’enquête sur les dégradations du mémorial, Mathias Ott a reconnu ne pas disposer, pour l’instant, d’informations supplémentaires. À l’approche du mouvement prévu le 10 septembre, il a toutefois salué la vigilance des autorités : "Les lieux de culte sont particulièrement sécurisés, notamment grâce à la police municipale."

Enfin, le maire de Lyon a insisté sur l’importance de la réponse judiciaire : "Les condamnations ont été exemplaires lors des jugements. C’est un bon moyen de dissuasion."