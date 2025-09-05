Politique

"Aucun acte antisémite ne sera toléré" : l’Etat poursuit son engagement dans la lutte de l’antisémitisme à Lyon

Ce vendredi 5 septembre, Mathias Ott, préfet délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+, s’est rendu à Lyon après la découverte, le week-end dernier, de tags sur le mémorial de la Shoah, situé place Carnot, dans le 2ᵉ arrondissement.

Une visite très attendue par Daniel Dahan, grand rabbin de Lyon. Le représentant de l’État a tenu à adresser un message de soutien à la communauté juive : "On ne laissera rien passer à Lyon. La République est là pour vous protéger, ne vous inquiétez pas, l’État est à votre écoute", a-t-il déclaré devant le grand rabbin et le maire de Lyon, Grégory Doucet.

A la suite de cette rencontre, une gerbe a été déposée devant le mémorial.

Daniel Dahan a rappelé la situation préoccupante de certaines familles juives à Lyon : "Depuis deux ans, des familles entières quittent la ville pour retourner vivre en Israël. Ils préfèrent vivre dans un pays en guerre qu’en Europe."

Concernant l’enquête sur les dégradations du mémorial, Mathias Ott a reconnu ne pas disposer, pour l’instant, d’informations supplémentaires. À l’approche du mouvement prévu le 10 septembre, il a toutefois salué la vigilance des autorités : "Les lieux de culte sont particulièrement sécurisés, notamment grâce à la police municipale."

Enfin, le maire de Lyon a insisté sur l’importance de la réponse judiciaire : "Les condamnations ont été exemplaires lors des jugements. C’est un bon moyen de dissuasion."

Bertrand Kanta le 05/09/2025 à 19:02

Amis juifs restez avec nous en France n’allez pas dans un était qui commet un genocide contre un autre peuple , ce ne sont pas nos valeurs

Ex Précisions le 05/09/2025 à 18:20

"Les condamnations ont été exemplaires", lesquelles ? J'aimerai bien avoir des exemples...
Du blabla comme d'habitude.

Monothéistes le 05/09/2025 à 18:00
Leta a écrit le 05/09/2025 à 17h44

L’état est à vos ordres!

Globalement, la communauté juive ne pose pas problème en France et a surpasssé de nombreux avatars de l'histoire nationale et européenne !

extrème facsiste de gauche !!!!!! le 05/09/2025 à 17:56
Leta a écrit le 05/09/2025 à 17h44

L’état est à vos ordres!

La dérive et la décadence des partis d'ultras gauche de l'antisonisme à l'antisémitisme. Qui en février 1943, a quitté tardivement le gouvernement de Vichy, un mois avant la chute de Stalingrad !

Entièrement le 05/09/2025 à 17:52
Lyon2026revient a écrit le 05/09/2025 à 17h17

Amis juifs, vous avez beaucoup d amis a LYON, discrets mais présents, ne nous quittez pas, ou alors nous serons nombreux a fuir aussi.
Ni oubli, ni pardon

D’accord, les antisémites sont les haineux qui détestent les républiques, la démocratie et surtout surtout l’occident. On parle très peu des actes anti chrétiens et des profanations destruction d’églises mais juifs chrétiens, apostats, démocrates républicains subissent les memes haine que la gauche NFP attise avec en tête LFI. Dire que ces haineux sont soutenus par les lgbt et toute la gauche (media culture etc)

Leta le 05/09/2025 à 17:44

L’état est à vos ordres!

Lyon2026revient le 05/09/2025 à 17:17

Amis juifs, vous avez beaucoup d amis a LYON, discrets mais présents, ne nous quittez pas, ou alors nous serons nombreux a fuir aussi.
Ni oubli, ni pardon

