Lyon : une pétition lancée pour réclamer la réouverture de deux bars à la Croix-Rousse

Depuis le 1er mars, un arrêté a été pris par la mairie de Lyon pour fermer administrativement deux locaux des Pentes de la Croix-Rousse, installés rue Imbert-Colomès et rue Chappet. "L'Ambuscade" et "Les Valseuses" sont sous le coup d’une interdiction d’ouverture après la découverte de manquements aux obligations de sécurité.

Lors des contrôles menés dans le courant du mois de février, les inspecteurs de la direction de la sécurité et de la prévention ont notamment relevé le manque d’alarme ou le non-respect du règlement concernant l’aménagement des établissements bien connu des fêtards du quartier.

D’après Le Progrès, qui a pu consulter l’arrêté signé par l’adjoint au maire Mohamed Chihi, le constat était sans appel : "l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l’exploitation de cet établissement", pouvait-on lire dans le texte officiel. D’autant que le voisinage des deux bars se plaignait depuis plusieurs semaines de nuisances provoquées par les soirées organisées dans les deux lieux.

"La fermeture de ces bars dansants entraînera probablement des conséquences économiques sociales et culturelles négatives, notamment la perte d'emplois, la diminution de l'attractivité de la ville pour les visiteurs et les habitants, ainsi que la réduction des opportunités de divertissement et de socialisation pour les jeunes et les amateurs de musique", contre-attaquent les patrons des deux bars en lançant une pétition pour réclamer "la réouverture immédiate". Les auteurs de cette lettre ouverte poursuivent : "Une fois de plus, la culture est bafouée et réprimée, cela ne peut plus durer".

Pour le moment, un peu plus de 350 personnes ont apporté leur soutien aux deux établissements.