Près de Lyon : mise en place d’une brigade "cadre de vie" à Villeurbanne 

Avec la mise en place de la verbalisation automatique du stationnement, les ASVP (Agent de surveillance de la voie publique) ont été affectés à de nouveaux défis. Celles de prévenir et de sanctionner les incivilités quotidiennes. Trottinettes qui slaloment sur les trottoirs, propreté des parcs et jardins, contrôle du stationnement gênant ou encore présence devant chaque groupe scolaire "au moins une fois par semaine"… Telles sont les missions des 19 agents de cette brigade "cadre de vie".

"La sécurité et la tranquillité des habitants sont des priorités pour nous. Il n’y a pas que le trafic de drogue qui génère des tensions et de l’énervement au quotidien, il y a aussi tous ces gestes qui ne sont pas respectueux d’une forme de vivre ensemble", explique le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael. Il ajoute croire "fermement" que la présence d’agents, de policiers ou de médiateurs sur le terrain peut "faire évoluer les comportements et améliorer le cadre de vie en ville".

Une tolérance sera appliquée en fonction des cas, mais le directeur de la police municipale de Villeurbanne Lionel Michaudon ne le cache pas, "la pédagogie est nécessaire au début mais elle a ses limites". Les amendes s’élèvent de 38 € à 135 €.

A noter que cette brigade n’a pas vocation à intervenir sur le trafic de drogue, elle peut cependant transmettre des informations aux forces de l’ordre. Ces hommes et femmes membres de la brigade "cadre de vie" seront sur le terrain de 8h à 19h du lundi au samedi et ont à leur disposition 10 vélos à assistance électrique.



