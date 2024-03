Lyon : l’influenceur déclaré irresponsable après avoir menacé de commettre un attentat à l’aéroport Saint-Exupéry

Les faits se sont déroulés au terminal 1 de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Yusuf, 22 ans, s’était présenté au comptoir d’Air France, en ordonnant à l’hôtesse de lui remettre un billet d’avion. Il menaçait de commettre un attentat si elle n’exécutait pas sa requête.

La police aux frontières (PAF), aussitôt prévenue, se rendait sur place et l’homme l’accueillait en disant : “Je vais vous tuer à la kalachnikov (…) je vais vous fumer“, selon le Progrès. Procédant à son interpellation, la police trouvait sur l’homme très agité, une bombe lacrymogène et un cutter.

Un défi à destination d’une vidéo drôle

Ce jeudi 21 mars, jugé en comparution à délai différé, le prévenu a expliqué pour sa défense qu’en plus d’être plaquiste peintre il était influenceur… L’homme a donc justifié son acte en disant qu’il relevait un “défi“ et que son but était de créer un contenu de vidéo humoristique.

Mais après cette “blague“ de mauvais goût, l’individu s’était montré très colérique et ingérable. En effet, dans le local de la PAF, il a frappé dans les murs et les a abîmés. Rebelotte en prison et à l’hôpital, où sa violence ne cessait pas. “Je m’énerve vite. Vaut mieux que je tape sur les murs que sur quelqu’un. “, a-t-il donné comme explication durant l’audience.

Après une expertise psychiatrique, il est révélé que le prévenu souffre d’un état maniaque, en plus d’un vécu mégalomaniaque et d’une perte totale d’ancrage dans la réalité. Mais l’individu refuse tout traitement. Suite a ces révélations, le tribunal l’a déclaré irresponsable pénalement et l’homme devrait être hospitalisé en psychiatrie d’ici peu.

E.M.